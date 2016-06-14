Строительство домов в Калининграде

Строительство и ремонт «под ключ»
Строительство и ремонт «под ключ»

Обеспечиваем полный цикл — от предложения готового проекта и его разработки до финишной отделки готового дома или квартиры.

Удобная система оплаты
Удобная система оплаты

Разбиваем строительство или ремонт на этапы и оцениваем каждый. Оплата производится поэтапно.

Честная цена без «сюрпризов»
Честная цена без «сюрпризов»

Сразу вносим в смету очевидные и прогнозируемые расходы. Они не станут для Вас неприятной неожиданностью.

Одобрение кредитов на строительство
Одобрение кредитов на строительство

Возможно строительство домов в кредит. Банки доверяют нашей компании как подрядчику.

Постоянные бригады
Постоянные бригады

Все наши мастера работают с нами более 3-х лет.

Цена — качество
Цена — качество

Используем только проверенные временем материалы — это повышает безопасность и долговечность дома. При этом стоимость работы снижается благодаря дилерским ценам на поставку материалов и поиску оптимальных решений.

Для наших клиентов проект дома в подарок!

Если Вы задумались о постройке частного дома, мы прислушаемся ко всем Вашим пожеланиям и поможем осуществить мечту! Мы построим дом в указанные сроки с соблюдением строительных стандартов и по очень хорошей цене! Мы можем построить дом по Вашему индивидуальному проекту, или привлечь к работе нашего проектировщика!

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Что строим

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ БЛОКОВ

Строительство домов из кирпича

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КИРПИЧА

Строительство домов из газобетона

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Строительство домов из пеноблоков

Строительство домов из керамзитобетонных блоков

Монолитное строительство

Строительство монолитных домов

Строительство домов-бань

Дополнительно
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПОД КЛЮЧ
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПОД КЛЮЧ

Популярные проекты

Проект одноэтажного дома из газобетона,  62-05RUS
одноэтажный

Площадь:

119 кв.м.

Размер:

14x13 м.

Тип дома:

газобетон

Цена строительства от:

3 570 000 р.

Проект от:

35 000 р.
Проект монолитного жилого дома, 46-31
двухэтажный

Площадь:

291 кв.м.

Размер:

19x18 м.

Тип дома:

монолитно-каркасный

Цена строительства от:

8 730 000 р.

Проект от:

50 000 р.
Проект двухэтажного кирпичного дома, 46-18K2L
двухэтажный

Площадь:

370 кв.м.

Размер:

18x14 м.

Тип дома:

кирпич

Цена строительства от:

11 100 000 р.

Проект от:

50 000 р.
Проект двухэтажного кирпичного дома, 48-21
двухэтажный

Площадь:

255 кв.м.

Размер:

16x14 м.

Тип дома:

кирпич

Цена строительства от:

7 650 000 р.

Проект от:

42 000 р.
Проект двухэтажного дома из газобетона, 62-33A
двухэтажный

Площадь:

243 кв.м.

Размер:

14x12 м.

Тип дома:

газобетон

Цена строительства от:

7 290 000 р.

Проект от:

40 000 р.
Проект двухэтажного кирпичного дома, 58-09AK
двухэтажный

Площадь:

174 кв.м.

Размер:

14x12 м.

Тип дома:

кирпич

Цена строительства от:

5 220 000 р.

Проект от:

38 000 р.
Проект двухэтажного дома из газобетона, 58-55
двухэтажный

Площадь:

135 кв.м.

Размер:

12x9 м.

Тип дома:

газобетон

Цена строительства от:

4 050 000 р.

Проект от:

35 000 р.
Проект двухэтажного дома из газобетона, 59-98
двухэтажный

Площадь:

173 кв.м.

Размер:

12x10 м.

Тип дома:

газобетон

Цена строительства от:

5 190 000 р.

Проект от:

38 000 р.
Проект двухэтажного кирпичного дома, 45-76L
двухэтажный

Площадь:

190 кв.м.

Размер:

16x11 м.

Тип дома:

кирпич

Цена строительства от:

5 700 000 р.

Проект от:

38 000 р.
Проект жилого каркасного дома, 70-92
двухэтажный

Площадь:

216 кв.м.

Размер:

13x13 м.

Тип дома:

монолитно-каркасный

Цена строительства от:

6 480 000 р.

Проект от:

40 000 р.
Проект двухэтажного кирпичного дома, 57-63FBK1L
двухэтажный

Площадь:

189 кв.м.

Размер:

15x13 м.

Тип дома:

кирпич

Цена строительства от:

5 670 000 р.

Проект от:

38 000 р.
Проект двухэтажного кирпичного дома, 48-24DK2L
двухэтажный

Площадь:

479 кв.м.

Размер:

16x15 м.

Тип дома:

кирпич

Цена строительства от:

14 370 000 р.

Проект от:

55 000 р.
Каталог проектов

Проекты и цены

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ БЛОКОВ

Проекты домов из кирпича

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КИРПИЧА

Проекты домов из газобетона

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Проекты домов из пеноблоков

Проекты домов из газосиликатных блоков

Монолитное строительство

Проекты монолитных домов

Проекты домов из блоков

Особенности строительства частных домов в Калининграде и области

Загородный дом – мечта. Сегодня ее воплощение может позволить каждый. Жилье строят своими силами и с помощью компании. Важно учесть все детали. Необходимо продумать проект, определиться со строительными материалами.

Без знаний строить дом самостоятельно – дорого. Нужно уметь прокладывать коммуникации, заливать основание. Без умений можно совершить ошибки. Они приведут к потере желания строить частный дом. И мечта – построить одноэтажный дом для круглогодичного проживания – так и останется мечтой.

Компания «Gefest» в Калининграде и Калининградской области занимается строительством домов и коттеджей под ключ. Реализуем любые проекты, предлагаем низкие цены на строительство. Возводим дома для постоянного проживания. Строим небольшие дома эконом-класса. Контролируем качество этапов: от проектирования, проведения коммуникаций до сдачи объекта.

Специфика индивидуального строительства коттеджей для постоянного проживания

Предлагаем недорого купить готовый жилой дом с проведенными коммуникациями. Или воспользоваться услугой индивидуального строительства. Учитываем пожелания клиентов. Предлагаем проекты готовых домов. Подстраиваемся под ваше желание. Этапы работы:

  • составление сметы;
  • заключение договора;
  • закуп материалов;
  • возведение фундамента, стен, крыши;
  • проведение коммуникаций;
  • сдача объекта.

Узнать сколько стоит проект под ключ, уточнить стоимость строительства дома или коттеджа, вы можете по номеру телефона, который указан внизу страницы.

Наши объекты

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Строительство дома в кредит
Наш партнёр “Почта Банк” поможет оформить кредит на покупку загородного дома на сумму до 5 млн р. Получение кредита займет не более 30 минут. Банк подберёт для вас удобную кредитную программу на срок до 7 лет по ставке от 6,9% годовых и рассчитает комфортный ежемесячный платёж. Сумма первоначального взноса остается на ваше усмотрение и составит от 10% до 90% от стоимости объекта. Для оформления достаточно иметь паспорт, номер СНИЛС и мобильный телефон. Сделайте шаг навстречу к дому мечты.
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Отзывы

Очень понравилась работа! Особенно подготовка и внимание к множеству деталей. Я сам технарь и когда вижу, как к грамотно и дружно идёт работа, то просто хочется присоединиться! Жили ребята на объекте, и это в нашем случае большой плюс! Весь материал всегда был под присмотром и работали весь световой день, не тратили время на дорогу. Ещё…

А я хочу оставить свой положительный отзыв о строительной компании Гефест. Они мне делали проект и строили загородный коттедж. Ребята в компании молодцы, довольно неплохие специалисты. Коттедж возвели в максимально сжатые сроки. Все работы выполнены качественно и современно. Все поставки и закупки они брали на себя, за что отдельное спасибо!

Всем привет! Недавно закончился ремонт в коттедже причем капитальный.Долгое время искали мастеров частников,смотрела фирмы разные. Решила обратиться в “Гефест”,хочу сказать, что остались довольны! Работы были выполнены по качеству  хорошо, в установленные сроки уложились четко,не было никаких проблем и разногласий с прорабом ,с рабочими, т.к. люди были порядочные и ответсвенные, оперативно решали все возникшие вопросы! Остались…

Сразу отзыв писать не стала, так как мало ли что могло случиться. Сейчас, спустя почти год, дом пережил все погодные условия –  жару, холод, снег, постоянные,  затяжные дожди, даже шквальные ветры и град (погода в  Калининграде была очень плохая). С домом все в порядке – нигде ничего не протекает, гидро-пароизоляция сделана качественно. Надо сказать, мы…

По качеству работ ни при строительстве, ни при приемке дома вопросов не возникло. В целом работа понравилась как скоростью (правда позже мы узнали от соседей что рабочие успели и на них “подкалымить”) и качеством и ценой. Дом наш очень любим, а фирму “Гефест” смело рекомендуем знакомым.

К услугам этой фирмы мы обратились 12 сентября 17го года в третий раз – на участке стоит построенный ими 3 года назад дом, родители построили с ними дачу , точнее дом «дачник» а в этом году мы решились на баню. Скажу что теперь все строительные работы мы решили отдавать компании Гефест – на будущий год забор…

Теперь у нас на дачном участке красуется новый дом площадью 94 квадрата. За такую доступную стоимость мы нигде больше не нашли хоть примерно похожий дом, как в строительной компании Гефест, отзывы о которой очень приятно писать. Хотелось бы прежде всего, выразить искреннюю благодарность всему персоналу компании за вежливое и внимательное отношение к клиентам. Они помогли…

Наши партнеры

Балтийская Металлургическая Компания

Кирпичный завод «Пятый Элемент»

АСБИ

Лесобалт 

Дельта-Те

Центр Deko

Гленар

СФОРМА

Бетонный завод «Стэлма»

Аэроблок 

МАСТЕРСКАЯ ЦВЕТА DULUX

Модуль-Керамика