Обеспечиваем полный цикл — от предложения готового проекта и его разработки до финишной отделки готового дома или квартиры.
Строительство домов в Калининграде
Разбиваем строительство или ремонт на этапы и оцениваем каждый. Оплата производится поэтапно.
Сразу вносим в смету очевидные и прогнозируемые расходы. Они не станут для Вас неприятной неожиданностью.
Возможно строительство домов в кредит. Банки доверяют нашей компании как подрядчику.
Все наши мастера работают с нами более 3-х лет.
Используем только проверенные временем материалы — это повышает безопасность и долговечность дома. При этом стоимость работы снижается благодаря дилерским ценам на поставку материалов и поиску оптимальных решений.
Если Вы задумались о постройке частного дома, мы прислушаемся ко всем Вашим пожеланиям и поможем осуществить мечту! Мы построим дом в указанные сроки с соблюдением строительных стандартов и по очень хорошей цене! Мы можем построить дом по Вашему индивидуальному проекту, или привлечь к работе нашего проектировщика!
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Особенности строительства частных домов в Калининграде и области
Загородный дом – мечта. Сегодня ее воплощение может позволить каждый. Жилье строят своими силами и с помощью компании. Важно учесть все детали. Необходимо продумать проект, определиться со строительными материалами.
Без знаний строить дом самостоятельно – дорого. Нужно уметь прокладывать коммуникации, заливать основание. Без умений можно совершить ошибки. Они приведут к потере желания строить частный дом. И мечта – построить одноэтажный дом для круглогодичного проживания – так и останется мечтой.
Компания «Gefest» в Калининграде и Калининградской области занимается строительством домов и коттеджей под ключ. Реализуем любые проекты, предлагаем низкие цены на строительство. Возводим дома для постоянного проживания. Строим небольшие дома эконом-класса. Контролируем качество этапов: от проектирования, проведения коммуникаций до сдачи объекта.
Специфика индивидуального строительства коттеджей для постоянного проживания
Предлагаем недорого купить готовый жилой дом с проведенными коммуникациями. Или воспользоваться услугой индивидуального строительства. Учитываем пожелания клиентов. Предлагаем проекты готовых домов. Подстраиваемся под ваше желание. Этапы работы:
- составление сметы;
- заключение договора;
- закуп материалов;
- возведение фундамента, стен, крыши;
- проведение коммуникаций;
- сдача объекта.
Узнать сколько стоит проект под ключ, уточнить стоимость строительства дома или коттеджа, вы можете по номеру телефона, который указан внизу страницы.
Очень понравилась работа! Особенно подготовка и внимание к множеству деталей. Я сам технарь и когда вижу, как к грамотно и дружно идёт работа, то просто хочется присоединиться! Жили ребята на объекте, и это в нашем случае большой плюс! Весь материал всегда был под присмотром и работали весь световой день, не тратили время на дорогу. Ещё…
А я хочу оставить свой положительный отзыв о строительной компании Гефест. Они мне делали проект и строили загородный коттедж. Ребята в компании молодцы, довольно неплохие специалисты. Коттедж возвели в максимально сжатые сроки. Все работы выполнены качественно и современно. Все поставки и закупки они брали на себя, за что отдельное спасибо!
Всем привет! Недавно закончился ремонт в коттедже причем капитальный.Долгое время искали мастеров частников,смотрела фирмы разные. Решила обратиться в “Гефест”,хочу сказать, что остались довольны! Работы были выполнены по качеству хорошо, в установленные сроки уложились четко,не было никаких проблем и разногласий с прорабом ,с рабочими, т.к. люди были порядочные и ответсвенные, оперативно решали все возникшие вопросы! Остались…
Сразу отзыв писать не стала, так как мало ли что могло случиться. Сейчас, спустя почти год, дом пережил все погодные условия – жару, холод, снег, постоянные, затяжные дожди, даже шквальные ветры и град (погода в Калининграде была очень плохая). С домом все в порядке – нигде ничего не протекает, гидро-пароизоляция сделана качественно. Надо сказать, мы…
По качеству работ ни при строительстве, ни при приемке дома вопросов не возникло. В целом работа понравилась как скоростью (правда позже мы узнали от соседей что рабочие успели и на них “подкалымить”) и качеством и ценой. Дом наш очень любим, а фирму “Гефест” смело рекомендуем знакомым.
К услугам этой фирмы мы обратились 12 сентября 17го года в третий раз – на участке стоит построенный ими 3 года назад дом, родители построили с ними дачу , точнее дом «дачник» а в этом году мы решились на баню. Скажу что теперь все строительные работы мы решили отдавать компании Гефест – на будущий год забор…
Теперь у нас на дачном участке красуется новый дом площадью 94 квадрата. За такую доступную стоимость мы нигде больше не нашли хоть примерно похожий дом, как в строительной компании Гефест, отзывы о которой очень приятно писать. Хотелось бы прежде всего, выразить искреннюю благодарность всему персоналу компании за вежливое и внимательное отношение к клиентам. Они помогли…